Stranger of Paradise Final Fantasy Origin in azione su PS5 nel video di Play! Play! Play!

Come preannunciato, nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Play! Play! Play! (format di Sony Japan pensato per aggiornate i videogiocatori sulle novità di PlayStation) principalmente dedicata a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, action GDR in uscita il mese prossimo.

Gli ospiti del programma presentato da Hatsune Matsushima hanno affrontato diverse sezioni del gioco su PlayStation 5, offrendoci quindi un corposo assaggio del sistema di combattimento, dei menu di gioco, dei nemici da sconfiggere e pure uno scontro contro un poderoso boss. La lingua giapponese risulterà incomprensibile alla maggior parte di voi, ma il gameplay è universale e vi consigliamo di dargli un'occhiata se non vedete l'ora di mettere le mani su questa nuova declinazione della saga di Final Fantasy sviluppata da Team Ninja.

Trovate il filmato in apertura di notizia. In coda ci sono anche alcuni spezzoni tratti da Horizon Forbidden West, che si trova sul mercato già dal 18 febbraio. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, invece, verrà lanciato su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC il 18 marzo 2022. Se volete saperne di più sul gioco che racconterà una versione alternativa del primo capitolo della serie, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. La prossima puntata di Play! Play! Play! andrà invece in onda il 19 marzo offrendo nuovi contenuti di Ghostwire: Tokyo e Gran Turismo 7.