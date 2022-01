Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: battaglie e combat system nel nuovo video

Square Enix ha pubblicato un nuovo video di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, questa volta dedicato al combat system e alle principali meccaniche di gioco in battaglia, una buona occasione per approfondire il gameplay di questo interessante spin-off.

Jack e i suoi alleati, Ash e Jed spalancano i cancelli del Tempio del Caos animati dal desiderio bruciante di sconfiggere Caos. Ma il dubbio rimane: sono davvero loro i Guerrieri della luce di cui parla profezia? Addentrati in un mondo di fantasia oscura e scatenati in esaltanti battaglie ricche di azione.

Sviluppato dal Team Ninja (autori di Nioh, Ninja Gaiden e Dead or Alive), Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sarà disponibile dal 18 marzo 2022 su PC (via Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Recentemente abbiamo avuto modo di intervistare gli sviluppatori di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin in esclusiva italiana, gli autori del progetto ci hanno raccontato numerosi dettagli sulla storia, il gameplay, il level design, i job e su tanti altri aspetti del gioco.

Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo story trailer di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin con focus sulla trama del gioco, legata al primo Final Fantasy, come sottolineato dal sottotitolo "Final Fantasy Origin".