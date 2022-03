Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: tutte le classi

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è il nuovo gioco del Team Ninja, gli autori di Nioh. Nell'Action/RPG ispirato al primo Final Fantasy l'obiettivo di Jack e dei suoi compagni è uccidere Chaos, e l'avventura ci offre ben 28 classi (Job) per costruire i personaggi nella maniera preferita. Vediamo quali sono e come sbloccarle.

NOTA: sono presenti alcuni importanti SPOILER più avanti. Le classi di Stranger of Paradise sono di tre tipologie: base, avanzate e supreme, con le ultime due categorie ottenibili tramite la combinazione di diversi Job. Per aumentare di livello le classi è necessario uccidere quanti più nemici possibili con la suddetta specialità attiva. Risulta quindi molto rapido e accessibile, oltre che consigliabile, provare tutte le opportunità messe a disposizione per capire quale più si addice al nostro stile di gioco.

Classi base

Schermidore - sbloccato ottenendo una spada

Spadaccino - sbloccato ottenendo uno spadone

Ronin - sbloccato ottenendo una katana

Pugile - sbloccato ottenendo dei tirapugni

Predone - sbloccato ottenendo un'ascia

Mago - sbloccato ottenendo una mazza

Assalitore - sbloccato ottenendo dei coltelli

Lanciere - sbloccato ottenendo una lancia

Classi avanzate

Guerriero - sbloccato da Ronin e Spadaccino

Cavaliere - sbloccato da Spadaccino e Schermidore

Berserker - sbloccato da Predone e Spadaccino

Ladro - sbloccato da Assalitore e Pugile

Monaco - sbloccato da Pugile e Lanciere

Mago Bianco - sbloccato dal Mago

Mago Nero - sbloccato dal Mago

Mago Rosso - sbloccato da Mago e Schermidore

Dragone - sbloccato da Lanciere e Predone

Samurai - sbloccato dal Ronin

Classi supreme

Cavaliere oscuro - sbloccato da Berserker, Guerriero e Mago Nero

Paladino - sbloccato da Cavaliere e Mago Bianco

Ninja - sbloccato da Samurai e Ladro

Assassino - sbloccato da Ladro e Monaco

Liberatore - sbloccato da Dragone, samurai e Berserker

Cavaliere del Vuoto - sbloccato da Cavaliere e Mago Rosso

Tiranno - sbloccato da Monaco e Mago Rosso

Saggio - sbloccato da Mago Bianco e Mago Nero

Guerriero Ciclico - sbloccato uccidendo Chaos

