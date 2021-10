Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: ecco come si è evoluta la grafica

In occasione del TGS 2021, Square Enix ha confezionato un video raffronto tra la vecchia e la nuova demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin che mostra i numerosi interventi compiuti dal Team Ninja per evolvere la grafica del loro ultimo soulslike.

Il filmato proposto dalla software house diretta da Tetsuya Nomura pone a diretto confronto il comparto grafico e i contenuti della prima demo di Stranger of Paradise con le medesime scene riprese dall'ultima build dello spin-off in salsa action di Final Fantasy.

Come sottolineato in passato dagli stessi vertici del Team Ninja, la versione finale di Stranger of Paradise vanterà tantissime migliorie garantite sia dal potenziamento della grafica che, soprattutto, da novità di gameplay introdotte seguendo i dettami della community. Se per scoprire le innovazioni ludiche di Final Fantasy Origin bisognerà pazientare fino alla diffusione della nuova demo, grazie alla nuova video comparativa possiamo già osservare i frutti del lavoro portato avanti dai designer al seguito di Nomura sul fronte squisitamente grafico, dalle scelte stilistiche al miglioramento delle texture ambientali, fino ad arrivare alle aggiunte ai modelli poligonali e alle modifiche legate all'illuminazione ambientale.



Nel frattempo, vi ricordiamo che Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è previsto al lancio per il 18 marzo 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più sull'ultima esperienza action ruolistica del Team Ninja, vi rimandiamo al nostro speciale sulla nuova demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin a firma di Giuseppe Arace.