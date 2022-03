Stranger of Paradise Final Fantasy Origin con Cydonia e Sabaku oggi all 15:00

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è il nuovo titolo pubblicato da Square-Enix e sviluppato dai ragazzi di Team Ninja, che punta ad unire l'amatissimo universo di Final Fantasy con meccaniche e combat system della serie Nioh.

In occasione della sua uscita sul mercato, venerdì 18 marzo a partire dalle ore 15.00 sul canale Twitch di Everyeye vi potremo mostreremo il gioco in compagnia di alcuni ospiti speciali. Infatti, durante le quattro ore che dedicheremo al titolo, con noi ci saranno Michele "Sabaku no Maiku" Poggi e Francesco "Cydonia" Cilurzo, che ci accompagneranno alla scoperta della nuova avventura di Team Ninja.

L’appuntamento da non perdere è quindi per le ore 15.00 di venerdì 18 marzo per vivere un pomeriggio all’insegna della scoperta del titolo. Per arrivare preparati alla live in cui vi mostreremo il gameplay, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, nella quale il nostro Antonello "Kirito" Bello ha avuto modo di esaminare a fondo il titolo.