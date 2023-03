Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ha una data su Steam: prezzo del gioco scontato

Terminato il periodo di esclusività detenuto da Epic Games Store, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, spin-off della serie Square-Enix curata da Team Ninja e Koei-Tecmo, si prepara a fare il suo debutto ufficiale su Steam

Come annuciato all'interno del post Twitter che vi abbiamo riportato più in basso, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sarà disponibile sulla piattaforma Valve a partire dal 6 aprile, dunque fra poche settimane. Square-Enix ha inoltre confermato che il titolo sarà acquistabile ad un prezzo scontato in via definitiva, ma dovremo attendere l'apertura della pagina sul marketplace per saperne di più.

Square-Enix ha approfittato dell'occasione per pubblicare un nuovo coreografico trailer dedicato all'action game, che ci riassume i contenuti del gioco base e dei DLC Trials of the Dragon King e Different Future.

"Con il ricordo della loro lotta sepolto nel profondo dei loro cuori... In questo gioco di ruolo d'azione hard-core, Jack deve affrontare numerose sfide per riportare la luce dei cristalli a Cornelia, un regno conquistato dall'oscurità. Fatti strada attraverso feroci battaglie con una varietà di mezzi per sconfiggere i tuoi nemici. Con molteplici opzioni di difficoltà e un'ampia selezione di jobs e armi disponibili per personalizzare la tua squadra, puoi scegliere esattamente come vuoi giocare. Il ripristino della luce dei cristalli porterà la pace o una nuova forma di oscurità?... O forse qualcos'altro?".

Nel frattempo, Tetsuya Nomura sta già pensando al sequel di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.