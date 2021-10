Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: data d'uscita e nuova demo al TGS 2021

Il Tokyo Games Show 2021 è stata l'occasione per Square-Enix di mostrare nuove sequenze del suo atteso Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, spin-off della serie in stile Soulslike in sviluppo presso gli studi del Team Ninja, autori dell'apprezzata serie di Nioh.

Il nuovo filmato ci mostra sequenze di gameplay inedite che ci permettono di vedere in azione il sistema di combattimento, che appare molto frenetico e spettacolare. In aggiunta non manca un focus anche sui vari personaggi principali dell'avventura e stralci della storia alla base dell'opera. Ma soprattutto, il trailer si conclude comunicando la data d'uscita ufficiale per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: il Soulslike di Square-Enix sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Epic Games Store) a partire dal 18 marzo 2022.

Non è ancora finita: gli sviluppatori hanno in programma la realizzazione di una seconda demo solo su PS5 e Xbox Series X/S, che includerà anche feature legate al multiplayer assenti dalla precedente versione dimostrativa. Non è stato al momento comunicato quando la nuova prova sarà a disposizione per gli utenti, con Square-Enix che si è limitata a riportare un semplice "prossimamente". In precedenza è stato confermato che la versione finale di Stranger of Paradise Final Fantasy Origini avrà molte migliorie, che potrebbero già essere mostrate nella futura demo. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra anteprima di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.