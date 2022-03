Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Demo gratis su PS4 e PS5: link per il download

Tra gli annunci del PlayStation State of Play di marzo 2022, ha fatto la sua comparsa anche Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, ormai prossimo al debutto su PC e console.

Nel corso dello show di casa Sony, in particolare, è stato confermato il lancio di una versione Demo del titolo, che consente i giocatori di testare con mano l'esperienza forgiata dagli sviluppatori di Team Ninja. Dopo aver dato i natali alla serie di Nioh, la software house si cimenta con un Action RPG ambientato nell'universo di Final Fantasy, per un insolito spin-off della celebre saga Square Enix.

All'interno della Demo, i giocatori avranno accesso ai primi tre livelli di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, così come proposti nella versione finale del titolo. L'esperienza si interromperà una volta raggiunta l'area della Rocca di Ponente. Dettaglio importante, i progressi realizzati nella Demo potranno essere importati nella versione finale del gioco, sulla stessa piattaforma oppure da PS4 a PS5. Il comparto multigiocatore della Demo potrà invece essere fruito solamente da giocatori attivi sulla stessa piattaforma.



Di seguito, vi riportiamo i link per avviare il download della Demo gratuita tramite PlayStation Store:

La Demo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà disponibile solamente per un, e potrà essere giocata da giovedì 10 marzo sino al prossimo martedì 19 aprile 2022.