Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: nuova demo allo State of Play di stasera?

C'è una nuova demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin per PS4 e PS5 presto in arrivo, ma quando verrà annunciato il debutto di questa versione di prova? Molto presto, probabilmente già allo State of Play di questa sera.

PlayStation Game Size, profilo che si occupa di monitorare le attività sui server del PlayStation Store, ha scoperto l'esistenza di una nuova demo del gioco del peso di quasi 36 GB su PlayStation 5. La fonte assicura che il gioco sarà "al 100% allo State of Play" e dunque l'annuncio della demo avverrà stasera, con disponibilità prevista presumibilmente al termine dello show o al più tardi nella giornata di domani.

Questa demo introdurrà anche il supporto per il trasferimento dei salvataggi di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin dalla demo alla versione completa su PS4 e PS5. Sappiamo che lo State of Play di marzo 2022 avrà un particolare focus sui giochi giapponesi e se in queste ore in tanti hanno subito pensato ad una possibile comparsa di Final Fantasy 16, Stranger of Paradise è certamente un probabile indiziato, considerando che il gioco uscirà la prossima settimana, essendo il lancio previsto per il 18 marzo.

Nessuna conferma è giunta da Square Enix ma stasera ne sapremo sicuramente di più, appuntamento alle 22:00 sul canale Twitch di Everyeye.it per commentare lo State of Play del 9 marzo.