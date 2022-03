Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è in Demo su PS4 e PS5: nuovo video gameplay

Il leak dell'imminente lancio della Demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin su PS4 e PS5 trovano conferma nel video gameplay confezionato da Square Enix per l'evento State of Play del 9 marzo.

La versione dimostrativa di Final Fantasy Origin offre agli appassionati della serie (e più in generale di action adventure venati di elementi ruolistici) l'opportunità di familiarizzare con il particolare sistema di combattimento elaborato dal Team Ninja.

Sempre grazie alla Demo di Stranger of Paradise ci viene offerta una veloce infarinatura sugli eventi che andranno a caratterizzare la storia di questo spin-off incentrato sulle attività da svolgere insieme a Jack, Ash e Jed nella loro battaglia contro il Caos.

Prima di lasciarvi al video del PlayStation State of Play, vi ricordiamo che la commercializzazione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è prevista per il 18 marzo 2022 su PS4 e PlayStation 5, come pure su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Per saperne di più sull'ultimo spin-off in salsa action di Final Fantasy, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale in esclusiva di Stranger of Paradise con l'intervista agli sviluppatori.