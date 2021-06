Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: la demo PS5 è disponibile, link al download

Alla fine le voci di corridoio sono state confermate nel corso della conferenza Square Enix all'E3 2021, durante la quale è stato annunciato al pubblico il nuovo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, titolo che i possessori di PlayStation 5 possono già provare.

Come annunciato nel corso della diretta, l'azienda nipponica ha già pubblicato in esclusiva sul PlayStation Store una demo a tempo del soulslike di Team Ninja, la quale potrà essere scaricata e giocata solo fino al prossimo 24 giugno 2021 e, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori nella descrizione ufficiale della demo sul PS Store, i salvataggi non potranno essere trasferiti nella versione finale ed è quindi improbabile che si possa ottenere qualche tipo di bonus.

Ecco di seguito il link per scaricare la demo su PlayStation 5:

Come sempre potete decidere se aggiungere l'oggetto alla raccolta direttamente dalla vostra console oppure se utilizzare il sito web ufficiale del negozio digitale Sony per avviare il download da remoto su PlayStation 5.

Vi ricordiamo che il gioco, annunciato questa sera in chiusura dell'evento Square Enix dell'E3 2021, arriverà sugli scaffali di tutti i negozi nel corso del 2022 sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.