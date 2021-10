Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: tutti i dettagli sulla nuova demo

Come avrete già letto, quello della nuova demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è stato tra i principali annunci del Tokyo Game Show 2021 di questa mattina, accompagnato dal reveal della data d'uscita.

In attesa della pubblicazione della seconda versione di prova del gioco, che questa volta approderà non solo su PlayStation 5 ma anche su Xbox Series X|S, abbiamo avuto l'opportunità di trascorrere circa tre ore con il soulslike. Questo nuovo contatto con il gioco è stato piacevole per tutto quello che riguarda il combat system, il quale sembra essere ben realizzato e in grado di soddisfare tutti gli appassionati del genere ma lascia qualche dubbio sul bilanciamento, poiché le numerose possibilità offerte in termini di personalizzazione potrebbero rompere gli equilibri e rendere il prodotto troppo semplice. Continuano ad esserci grossi problemi con il comparto grafico, non all'altezza delle produzioni moderne.

Prima di lasciarvi al nostro video con tutti i dettagli sulla prova del gioco, appena caricato sul canale YouTube di Everyeye, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche il provato di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin a cura di Giuseppe Arace.

Per chi non lo sapesse, il gioco arriverà nei negozi il prossimo 18 marzo 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (solo su Epic Games Store).