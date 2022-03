Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: nuovi dettagli su multiplayer e scenari

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è ormai prossimo al suo debutto sul mercato, atteso per il 18 marzo 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Nel frattempo sono già arrivati i primi verdetti sul progetto nato dalla collaborazione tra Square-Enix e il Team Ninja.

Potete dunque farvi già un'idea concreta sul gioco leggendo la nostra recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, ma in attesa del debutto sul mercato gli autori continuano a rivelare diversi dettagli sui contenuti dell'opera, con un focus in particolare sulla componente multiplayer e su alcune delle ambientazioni che Jack Garland ed i suoi compagni esploreranno nel corso dell'avventura.

Per quanto riguarda la componente multigiocatore cooperativa, fino a tre utenti possono prendere parte alle partite, affrontando in gruppo le numerose sfide che caratterizzano il gioco. I punti esperienza ottenuti sconfiggendo i vari nemici saranno i medesimi per tutti i giocatori, spingendoli dunque a cooperare con maggiore costanza in modo da ricevere importanti ricompense ciascuno. Sarà inoltre possibile controllare anche gli alleati di Jack, cosa non possibile nell'avventura single player, ed affrontare sia le missioni principali che secondarie. Infine, si può creare una stanza multiplayer anche durante l'esplorazione di un dungeon.

Per quanto riguarda le location, Square-Enix fornisce le descrizioni di alcuni luoghi chiave della storia:

Hallowed Massif - Una pericolosa montagna innevata che sembra possa essere travolta da una valanga da un momento all'altro.

- Una pericolosa montagna innevata che sembra possa essere travolta da una valanga da un momento all'altro. Ruins of Machina - Antiche rovine piene di trappole e pericoli pronte a distruggere qualunque intruso.

- Antiche rovine piene di trappole e pericoli pronte a distruggere qualunque intruso. Vigilia Court - Ambientazione urbana, un enorme edificio ben sorvegliato da guardie e trappole, rendendo difficile arrivare ai piani più alti.

- Ambientazione urbana, un enorme edificio ben sorvegliato da guardie e trappole, rendendo difficile arrivare ai piani più alti. Terra Tortura - Una terra abbandonata nei cieli, riempita d'ossa che rendono difficile muoversi. L'ambientazione è disseminata di statue di antiche divinità.

Per quanto riguarda la versione PC, ricordiamo che il DLSS in Stranger of Paradise Final Fantasy Origin arriva post lancio, sebbene per il momento non è stato ancora stabilito in che data.