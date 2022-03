Stranger of Paradise Final Fantasy Origin disponibile: ecco il filmato d'apertura

Il 18 marzo 2022 segna l'esordio sul mercato di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, spin-off della serie sviluppato dal Team Ninja ed ispirato al primissimo capitolo della storica serie di Square-Enix. Il titolo è disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Per l'occasione, se ancora non l'avete letta, non perdetevi la nostra recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin così da scoprire nel dettaglio tutte le caratteristiche, le qualità ed i limiti dell'atteso Action/RPG. Intanto, per celebrare il giorno di lancio, Square-Enix ha pubblicato in rete il filmato d'apertura del gioco, che ci dà subito un assaggio dello stile e ci fa respirare le atmosfere dell'avventura con protagonista Jack Garland.

Tra sangue ed atmosfere oscure, l'opening si concentra sulla temibile figura di Chaos, antagonista della storia che fa strage di soldati intenti ad ostacolarlo, ma che nulla possono contro il suo immenso potere e forza fisica. Toccherà quini a Jack ed ai suoi compagni mettere fine agli oscuri piani dell'inquietante avversario, sgominando un poco alla volta l'esercito al suo servizio.

Il nemico è da sempre al centro dell'attenzione dei fan, seppur per motivi piuttosto particolari: gli autori sono infatti rimasti sorpresi dai meme su Chaos di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, non immaginandosi questo tipo di accoglienza al momento del reveal del gioco all'E3 2021.