Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: il DLSS arriva post-lancio

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin si avvicina sempre più al suo debutto, e gli sviluppatori di Team Ninja hanno recentemente svelato i propri piani per supportare post-lancio l'action game con l'introduzione di nuove feature per il comparto tecnico su PC.

Intervistati da WccfTech, lo studio di sviluppo ha confermato che sì, NVIDIA DLSS è tra le feature previste per la versione PC del gioco, ma sarà aggiunto solo tramite una patch che arriverà dopo il day one. Nel caso di Nioh 2 ci fu un caso similare, con l'apprezzata feature basata su Intelligenza Artificiale che venne introdotta a sole due settimane dal debutto dell'action game.

Tra le altre caratteristiche dell'edizione PC, ci viene confermato il supporto ai monitor Ultrawide (aspect ratio 21:9) presente sin dal lancio. Il frame rate illimitato non sarà invece disponibile, ma i giocatori potranno arrivare fino ai 120fps. Per quanto riguarda le varie impostazioni grafiche, sappiamo che il ridimensionamento della risoluzione del rendering 3D, i dettagli delle texture, la qualità delle ombre e altro ancora saranno liberamente modificabili dagli utenti. Se foste interessati invece alle versioni console, vi rimandiamo al video confronto di Stranger of Paradise Final Fantasy Origins su PS5 e Xbox Series X.

In attesa del debutto fissato al 18 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ha raggiunto un Metascore inferiore al 75.