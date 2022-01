Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Koei-Tecmo ci parla di jobs e level design

Recentemente abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere con Koei-Tecmo su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il nuovo action game sviluppato da Team Ninja, gli autori della serie di Nioh.

In compagnia del director Daisuke Inoue, il producer Jin Fujiwara, e Fumihiko Yasuda, a capo di Koei-Tecmo, abbiamo approfondito un aspetto fondamentale della produzioni quali i jobs, ovvero gli stili di combattimento che potremo adottare nel corso dell'avventura.

Il titolo permetterà di alternare in battaglia solo tra due jobs differenti, con il team di sviluppo che si è premurato di non dare eccessiva libertà al giocatore, che altrimenti si sarebbe potuto sentire troppo sicuro di sé durante gli scontri. La decisione è stata presa non solo per salvaguardare il livello di difficoltà e di bilanciamento degli scontri, ma anche per incentivare gli utenti a sperimentare combinazioni specifiche. Yasuda, per esempio, ha svelato di apprezzare in particolar modo l'unione del Samurai con il più agile Monk.

Cambiando argomento, Koei-Tecmo ha confermato che l'avventura si dipanerà attraverso delle aree lontane dalla struttura open world, e che quindi prevederanno dei percorsi abbastanza predeterminati. Una scelta di game design attuata al fine di non diluire l'esperienza e mantenere costante l'alternanza di momenti frenetici a sequenze più rilassate. Starà allo spirito esplorativo del giocatore, in ogni caso, scoprire segreti e individuare le varie scorciatoie che permettono di rendere gli ambienti interconnessi tra loro.

In attesa del debutto fissato al 18 marzo su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, vi riamandiamo alla nostra intervista esclusiva su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin per tutti gli ulteriori approfondimenti sull'action game. Potete inoltre visionare il nuovo Story Trailer pubblicato da Square-Enix.