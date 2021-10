Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: link per il download della Demo 2 per PS5

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Demo Versione 2 è disponibile dal primo ottobre in contemporanea con la nuova presentazione del gioco al Tokyo Game Show 2021. La versione di prova è già disponibile per il download ma non è ancora visibile sul PlayStation Store, ecco il link diretto per il download.

La seconda versione demo (abbiamo provato la demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin in anteprima) sarà giocabile da oggi e fino alle 14:59 dell'11 ottobre, fino al 18 ottobre invece sarà disponibile un questionario per lasciare i propri feedback sulla demo, il team leggerà i pareri ricevuti e migliorerà l'esperienza in base ai consigli del pubblico.

Square Enix specifica che "La demo è un episodio parziale tratto dal gioco finale, attualmente in fase di sviluppo. Classi e armi sono state scelte per offrirti il massimo dell'esperienza di combattimento." Viene ribadito che la demo sarà differente dal gioco finale, inoltre il publisher rende noto che i progressi e i dati salvati non potranno essere utilizzati nella versione completa.

Scarica Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Demo Versione 2 per PS5 dal PlayStation Store, la demo presenta audio in inglese e giapponese e testi tradotti in inglese, francese, italiano, spagnolo e tedesco. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin esce il 18 marzo 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC su Epic Games Store.