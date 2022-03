Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Metascore sotto 75 dopo le prime recensioni

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin esce il 18 marzo e nel frattempo è scaduto l'embargo per la pubblicazione delle recensioni, come se la sta cavando il nuovo gioco di Square Enix? Nella media senza pareri troppo esaltanti, almeno per il momento.

La forbice dei voti è piuttosto ampia e si passa dall'85/100 di Press Start Australia e Noisey Pixel all'82/100 di WCCFTech, in mezzo voti come 75, 70 e persino il 20/100 assegnato da NME, voto forse troppo severo per una produzione a medio budget che ha comunque alcune frecce al suo arco per gli appassionati del genere. Nel momento in cui scriviamo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ha un Metascore di 73/100 su Metacritic, voto riferito alla versione PlayStation 5 e destinato a cambiare (in positivo o negativo) con l'arrivo di ulteriori pareri nelle prossime ore.

Presto pubblicheremo anche la nostra recensione Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il nuovo gioco Square Enix esce il 18 marzo su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PS5, una nuova demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è stata pubblicata la scorsa settimana e permette di importare i progressi nella versione completa, qualora decidiate di acquistarla. Una bella occasione per provare il gioco con mano prima del lancio.