Un seguito per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin? Nomura ci sta pensando

Vi piacerebbe giocare ad un eventuale Stranger of Paradise Final Fantasy Origin 2? Square Enix e Team Ninja al momento non sembrano avere davvero in cantiere un seguito per l'Action/RPG pubblicato nel 2022, ma uno dei suoi producer non esclude a priori la possibilità che un secondo gioco possa concretizzarsi prima o poi.

Attraverso un livestream volto a celebrare il lancio del DLC Different Future per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Tetsuya Nomura ha discusso la possibilità che un altro capitolo possa divenire realtà, sebbene tutto dipenda dal volere dei fan. "Quando Stranger of Paradise Final Fantasy Origin venne pubblicato, ci furono un sacco di critiche negative, soprattutto online. Tuttavia, mi fa piacere notare che in tanti si sono poi affezionati a Jack ed i suoi amici, così tanto che alcuni amerebbero vedere un sequel", afferma il producer.

Nomura prosegue dicendo che "se volete che ciò accada, sarebbe sicuramente utile che chi sta guardando questa live diffonda la voce ad altre 10 persone. Se il passaparola sul gioco si diffonde oltre la conclusione dei DLC, dimostrando che questo titolo ha incontrato i favori di tutti, allora potrebbe arrivare l'occasione in cui ci rivedremo. Sicuramente mi piacerebbe lavorare di nuovo con Koei Tecmo".

Nomura lascia dunque la porta aperta a Stranger of Paradise 2, al momento comunque lontano dal concretizzarsi, se mai accadrà. La nostra recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin fece emergere un sistema di combattimento stratificato e convincente a fronte di una direzione narrativa, artistica e tecnica altalenante: che un seguito possa migliorare le criticità consegnando ai giocatori un prodotto degno del massimo rispetto?