Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Nomura illustra le aggiunte del gioco finale

In occasione della recente intervista a Famitsu, Tetsuya Nomura ha svelato ulteriori dettagli sul progetto di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin e illustrato le novità che interesseranno la versione finale del titolo.

Prendendo spunto dalla demo di Final Fantasy Origin su PS5, il responsabile della nuova esperienza action ruolistica del Team Ninja spiega che "per il momento vogliamo concentrarci sulla versione di prova e sulle informazioni relative alla demo, che copre solo gli eventi iniziali del gioco. Una volta che il titolo avrà raggiunto la sua forma completa, ci saranno ancora più personaggi, il mondo di gioco sarà molto più ampio e con una storia davvero avvincente. Certo, giocando alla demo potrebbe generare un po' di confusione veder spuntare questi personaggi praticamente dal nulla, sono un qualcosa di completamente diverso da ciò che le persone potrebbero aspettarsi da un gioco di Final Fantasy ma spero che teniate d'occhio il titolo per le nuove informazioni che condivideremo presto".

Anche Jin Fujiwara e Daisuke Inoue hanno scambiato quattro chiacchiere con la redazione di Famitsu per discutere della versione di prova di Final Fantasy Origin e di ciò che attende in futuro i giocatori di Stranger of Paradise.

Il produttore Fujiwara ha colto l'occasione per scusarsi con i fan per i problemi di lancio della demo PS5 di Final Fantasy Origin e sottolineare come "in questa demo la storia viene toccata solo marginalmente, ma nel gioco finale assisterete ad eventi di grande impatto, la storia vi colpirà emotivamente".

Il direttore Inoue si focalizza invece sul sistema di combattimento e sul feedback degli utenti della demo, spiegando che "essendo un gioco che segue una strada leggermente diversa dagli altri Final Fantasy mi aspetto di ricevere una gamma particolarmente ampia di feedback. Sono sicuro che il riscontro di tutti i giocatori della versione di prova ci aiuterà a migliorare notevolmente la qualità del gioco finale, quindi vi preghiamo di condividere il vostro parere sui contenuti della demo. Farò del mio meglio per venire incontro alle vostre esigenze per quando il gioco sarà disponibile al lancio!".