Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: in offerta su Amazon a partire da 14,90 euro

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è il titolo GdR d'azione creato da Square Enix in collaborazione con Team Ninja, uscito il 18 marzo 2022. Jack affronterà numerose sfide per restituire la luce ai Cristalli di Cornelia ormai invaso dall'oscurità.

Nel gioco ci sono numerosissime abilità selezionabili per personalizzare la squadra e l'esperienza di gioco, arricchite da molte classi ed un vasto arsenale di armi (come spadoni, pugnali e lance).

Per la prima volta in assoluto in un capitolo della serie Final Fantasy non MMO, ogni pezzo d'attrezzatura equipaggiato è rappresentato visivamente nel gioco. Un ricco sistema di crafting e un abbondante loot ci permettono di personalizzare l'aspetto di tutti i membri del gruppo ed il nostro stile di gioco.

