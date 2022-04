Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: ottima accoglienza su Famitsu

Il numero 1740 di Famitsu esce domani nelle edicole giapponesi ma grazie ai consueti leak di Ryokutya2089 possiamo scoprire con un giorno di anticipo i voti delle recensioni dei nuovi giochi in uscita e in alcuni casi già usciti, come Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

Proprio Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è la star di questo numero con il voto più alto, 33/40, un punto in più rispetto a Winning Post 9 per PS4 e Nintendo Switch.

Battle Spirits Connected Battlers (PS4, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 8/9/8/8 [33/40]

Wife Quest (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Winning Post 9 2022 (PS4, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Nonostante le vendite di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin non siano decollate in Giappone, il gioco è stato ben accolto dai quattro redattori di Famitsu che hanno premiato il gioco con tre 8 e un 9, siamo lontani dal Perfect Score (40/40) ma indubbiamente il giudizio è positivo. Tra gli altri titoli protagonisti di questo numero troviamo anche titoli di minor appeal come Battle Spirits Connected Battlers, Wife Quest e Winning Post 9 2022 di Koei-Tecmo, quest'ultimo destinato a restare confinato al solo mercato giapponese.