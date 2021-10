Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: su PC sarà esclusiva Epic Store

Qualche giorno fa, in occasione del Tokyo Game Show 2021, è stata svelata la data d'uscita di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Ad accompagnare questo annuncio è arrivato anche un commento sulle piattaforme di riferimento, il quale ha confermato un particolare della versione PC.

Square Enix ha pubblicato sui propri account social ufficiali un post che lascia ben pochi dubbi: su PC Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin approderà solo ed esclusivamente sull'Epic Games Store. Il soulslike va quindi ad aggiungersi alla sempre più lunga serie di esclusive che i creatori di Fortnite Battaglia Reale si stanno accaparrando e potrebbe persino suggerire una futura collaborazione tra le due aziende per portare solo sulla piattaforma di Epic i prossimi giochi Square Enix. Al momento non è chiaro se si tratti o meno di un'esclusiva temporale e non è da escludere che in futuro, come già accaduto con Borderlands 3 e con tantissimi altri prodotti, anche Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin arriverà su Steam.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il link al download della nuova demo PlayStation 5 di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Avete già letto il nostro provato di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin?