Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, PS5 vs Xbox Series X: il video confronto

Al termine dell'ultimo appuntamento con PlayStation State of Play, il pubblico di appassionati ha potuto osservare in azione un nuovo video gameplay di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

In vista del lancio del titolo, inoltre, il team di Square Enix ha deciso di offrire al pubblico la possibilità di testare con mano l'Action RPG. Il colosso del videogioco ha infatti reso disponibile una Demo gratis di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, che può essere liberamente scaricata dagli utenti console sia su PlayStation Store sia su Xbox Store.

Grazie alla disponibilità di questo contenuto, arrivano ora i primi video confronti dedicati alla produzione di Team Ninja. In particolare, direttamente in apertura a questa news, potete osservare un filmato realizzato da Twisted Voxel, con il quale si paragonano le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Su entrambi gli hardware, il gioco si mostra in azione in Modalità Performance, dunque con risoluzione a 1080p e frame rate a 60 fps. Sul fronte della fluidità di gioco, tuttavia, gli autori del video confronto segnalano per la Demo una situazione altalenante, soprattutto in presenza di numerosi effetti particellari a schermo.



Lasciandovi al filmato, ricordiamo che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà disponibile a partire dal prossimo 18 marzo 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.