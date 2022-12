Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: quando arriva il DLC Different Future?

Dopo essersi premurati di lanciare il DLC Wanderer of the Rift di Stranger of Paradise, Square Enix e il Team Ninja aprono una finestra sul futuro dell'action GDR svelando la data del prossimo contenuto aggiuntivo, Different Future.

La nuova odissea da vivere in compagnia del proprio alter-ego e dei suoi amici si riallaccerà agli eventi vissuti nelle precedenti espansioni Trials of the Dragon King e Wanderer of the Rift per proseguire il viaggio intrapreso dagli appassionati di Final Fantasy Origin.

Il Team Ninja illustra nel dettaglio i contenuti di questo DLC con un video che fa da preambolo narrativo (e ludico) agli eventi di Different Future: "Guidati dallo spirito di un moogle, Jack e compagni raggiungeranno una città in un tempo e in uno spazio alternativo per affrontare un'ultima sfida".

Il riferimento all'ultima sfida lascia presagire l'arrivo di sfide ancora più difficili, con prove impegnative da completare mettendo a frutto l'esperienza maturata nell'avventura originaria e nei precedenti DLC. Il lancio di Different Future è previsto per il 27 gennaio 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Prima di lasciarvi al nuovo video di Square Enix, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.