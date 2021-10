Stranger of Paradise Final Fantasy Origin quando esce su PS5 e Xbox Series X?

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è un particolare spin-off che mescola l'iconica serie RPG di Square-Enix con le tipiche meccaniche di un Soulslike. Dietro lo sviluppo del progetto c'è il Team Ninja, già autore di titoli analoghi quali i due episodi di Nioh, molto apprezzati dagli amanti del genere.

Ma quando esce Stranger of Paradise Final Fantasy Origin? Il Tokyo Games Show 2021 è stato il palcoscenico scelto dal colosso giapponese per comunicare finalmente la data d'uscita del gioco: l'avventura con protagonista Jack Garland farà il suo debutto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il 18 marzo 2022.



Questa la data scelta da Square-Enix per l'uscita di un titolo molto atteso e che ha subito catalizzato l'attenzione dei giocatori nel bene e nel male. Il Team Ninja ha tuttavia raccolto i feedback di coloro che hanno provato la prima demo del gioco, assicurando che la versione finale di Final Fantasy Origin avrà tantissime migliorie rispetto a quanto visto durante le prime presentazioni.

Non bisogna inoltre dimenticare che è in arrivo una nuova demo per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, prevista nei prossimi mesi e soltanto su PS5 e Xbox Series X/S. La prossima prova implementerà anche feature multiplayer, assenti dalla demo precedente.