Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: rivelate classi e nuove meccaniche del DLC

Square Enix ha alzato il sipario sul primo DLC di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, intitolato Trials of the Dragon King ed in arrivo il prossimo 20 luglio su PC e console PlayStation e Xbox. Dopo il breve trailer di annuncio, la compagnia approfondisce ulteriormente il nuovo contenuto.

Anzitutto l'azienda nipponico ha pubblicato il trailer esteso del nuovo DLC, incentrato sui suoi contenuti principali: Trials of the Dragon King metterà i giocatori a confronto con il temibile Bahamut e con il Guerriero della Luce ripreso dal Final Fantasy originale. Gli scontri con questi due personaggi simbolici della serie saranno tra gli elementi di maggiori interesse del contenuto scaricabile, che aggiunge inoltre diverse armi e classi inedite.

Summoner permetterà al giocatore di invocare in battaglia lo stesso Bahamut, potendo così contare sui suoi poteri devastanti a fronte di una continua diminuzione degli MP a disposizione. Evoker consentirà di chiamare al proprio fianco uno spirito, che attaccherà in maniera automatica tutti i nemici presenti su schermo. Infine Pilgrim mette a disposizione una nuova arma uno speciale rampino dalla dimensione variabile, in grado quindi di attaccare anche gli avversari più distanti come se fosse una frusta.

Vengono introdotte anche nuove meccaniche di gioco, come gli Accessori, equipaggiamenti inediti che regaleranno utili vantaggi una volta indossati, e gli oggetti Chaos, che potranno essere ottenuto soltanto giocando in modalità Difficile o superiore. Parlando di difficoltà, viene aggiunto il grado di sfida "Bahamut", che permette di accedere alle sfide speciali pensate per questo DLC:

Ricordiamo che Trials of the Dragon King è la prima di una serie d'espansioni pensate da Square Enix e Team Ninja: la seconda, Wanderer of the Rift, e la terza, Different Future, sono attese per il futuro prossimo in data ancora da comunicare. Per ulteriori approfondimenti se non ancora non avete giocato il titolo base, la nostra recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin vi darà tutti i dettagli di cui avete bisogno.