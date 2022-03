Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: segnalati gravi problemi tecnici su PC

Dopo i problemi riscontrati dall'utenza PC con Elden Ring, sembra che un altro dei principali action game attesi per il mese di marzo stia dando più di qualche grattacapo ai giocatori, legati in particolar modo all'altalenanete fluidità di gioco.

Stiamo parlando di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il nuovo spin-off della serie Square-Enix curato da Team Ninja, già autori dell'apprezzata serie di Nioh. Stando a numerose segnalazioni in rete, sembra che il titolo soffra di improvvisi cali di framerate anche sulle configurazioni più performanti.

Un giocatore con una scheda grafica RTX 3080 e un processore i5-12600K afferma che la versione per PC "gira a 120 fps fissi per poi cadere a picco fino ai 40 e 50fps". Il problema non sembra limitato ai giocatori con processori Intel, dal momento che anche un giocatore con una CPU Ryzen 7 3800X e 48GB di RAM sta riscontrando molti problemi prestazionali e afferma: "C'è qualcosa di veramente strano nelle performance di questo gioco". Un altro utente del subreddit del gioco sottolinea invece un anomalo comportamente della sua GPU: "L'utilizzo della VRAM è insolitamente alto per la fedeltà grafica del gioco".

Sebbene il gioco supporti monitor ultra-wide, presenta tra le impostazioni solo quattro risoluzioni, il che risulta limitante per gli utenti che possiedono monitor con risoluzioni diverse. Alcuni utenti non sono nemmeno in grado di avere sott'occhio tutti gli elementi dell'intefaccia utente durante gli scontri e le fasi d'esplorazione. Staremo a vedere se Team Ninja risponderà a queste lamentele e se arriverà una patch correttiva. E voi state riscontrando gli stessi problemi su PC?

Per ulteriori approfondimenti sull'ultimo titolo co-realizzato da Team Ninja e Square-Enix, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.