Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: lo spin-off di Team Ninja convince solo a metà

Realizzato in collaborazione con Team Ninja (team conosciuto al pubblico anche e soprattutto per aver dato vita a Nioh e Nioh 2), Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è uno spin-off della serie Square Enix legato al primo episodio di Final Fantasy.

Come avrete già letto nella nostra recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il gioco è un esperimento riuscito solo parzialmente, poiché accompagna un combat system divertente e stratificato ad una direzione artistica e ad un comparto tecnico poco azzeccati. Sebbene inoltre il gioco si ispiri fortemente a Nioh e ai soulslike nel gameplay, il livello di sfida non sembra essere all'altezza delle produzioni di riferimento, risultando semplice per tutti coloro i quali sono abituati ad una difficoltà elevata.

Se siete curiosi di scoprire ogni singolo dettaglio sull'ultima fatica del Team Ninja, vi invitiamo a dare uno sguardo alla Video Recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin che trovate in apertura della notizia o sul canale YouTube ufficiale di Everyeye, sul quale sono presenti anche altri filmati dedicati alle produzioni più in vista del momento.

Sapevate che il DLSS arriverà in Stranger of Paradise Final Fantasy Origin con una patch?