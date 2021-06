Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: svelati i compositori della colonna sonora

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è divenuto realtà durante lo Square-Enix Presents dell'E3 2021. Con il passare dei giorni emergono maggiori dettagli sul Soulslike in sviluppo presso gli studi del Team Ninja atteso nel 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Tramite l'account Twitter ufficiale del nuovo spin-off di Final Fantasy sono stati rivelati i nomi degli autori della colonna sonora: si tratta di Naoshi Mizuta, Hidenori Iwasaki e Ryo Yamazaki. I tre compositori hanno salutato i fan, manifestando il loro entusiasmo per il progetto che li coinvolge e augurandosi di riuscire a sorprendere i giocatori con le musiche che realizzeranno per Stranger of Paradise.

Mizuta, che rivestirà il ruolo di main composer, è noto soprattutto per il lavoro svolto per Final Fantasy XI nel corso degli anni, ma in passato ha posto la sua firma anche su alcuni brani di giochi Capcom quali l'originale Resident Evil 2, Street Fighter Alpha e Mega Man & Bass. Anche Iwasaki e Yamazaki hanno avuto esperienze con le musiche di precedenti Final Fantasy, pertanto siamo davanti a un team che conosce il franchise e tenterà di catturarne lo spirito in questa nuova interpretazione della serie.

Dopo alcuni grossi inconvenienti tecnici, la demo PS5 di Final Fantasy Origins è tornata a funzionare e può ora essere scaricata regolarmente. A tal proposito, ecco le nostre impressioni sulla demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.