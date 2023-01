Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: ecco il trailer di lancio per Different Future

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin si prepara ad accogliere la sua nuova espansione. Il DLC Different Future è infatti in arrivo il prossimo 27 gennaio 2023 su PC e console PlayStation e Xbox, pronto a raccontare un nuovo tassello della storia di Jack e dei suoi compagni.

Con il debutto del nuovo contenuto scaricabile ormai dietro l'angolo, Square Enix diffonde il trailer di lancio relativo a Different Future, che metterà i Guerrieri della Luce contro un nuovo, temibile antagonista, l'Imperatore, vecchia conoscenza di Final Fantasy II. Il filmato riassume dunque i contenuti narrativi e di gameplay dell'ultima espansione prevista dal Pass Stagionale di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, che promette di arricchire l'esperienza offerta dal gioco originale. Sarà infatti presente come alleato l'iconico Moogle, mentre in termini di gameplay non mancheranno nuovi nemici da affrontare oltre a Classi inedite pensate appositamente per il DLC.

Per i fan del gioco targato Square Enix e Team Ninja si tratta dunque di un'occasione per arricchire ulteriormente la loro esperienza di gioco con nuovi interessanti contenuti, nel frattempo che i fan di vecchia data vengono stuzzicati dai rimandi e citazioni ai vecchi capitoli della serie principale. Se non ci avete mai giocato prima, la nostra recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin vi illustra gli spunti più interessanti, ma anche le criticità di questo spin-off.