Stranger of Paradise Final Fantasy Origin uscirà anche su PC?

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ha una data di uscita fissata per il 18 marzo 2022, ma il gioco verrà lanciato solo su console o arriverà anche su PC?

In realtà i giocatori PC possono stare tranquilli perchè Stranger of Paradise Final Fantasy Origin uscirà anche su piattaforma Windows in contemporanea con le versioni per PlayStation e Xbox, a partire quindi dal 18 marzo in esclusiva su Epic Games Store.

Al momento non è previsto il lancio di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin su Steam e non è chiaro se Square Enix abbia siglato una esclusiva temporale o totale con lo store di Epic Games anche se la prima ipotesi sembra essere la più probabile. Restando in casa Square Enix la stessa situazione si verifica con Final Fantasy VII Remake Intergrade, disponibile dal 16 dicembre su PC in esclusiva Epic Games Store.



Ricapitolando quindi: Stranger of Paradise Final Fantasy Origin uscirà il 18 marzo 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, in quest'ultimo caso solo ed esclusivamente in formato digitale disponibile su Epic Games Store. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra intervista agli sviluppatori di Stranger of Paradise per scoprire nuovi dettagli sul gameplay, la longevità e la trama.