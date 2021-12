Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è una versione alternativa di Final Fantasy 1

Team Ninja, già autore dei due apprezzati capitoli della serie di Nioh, è al lavoro su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, uno spin-off della saga JRPG di Square-Enix che vira con decisione verso il genere action.

La software house nipponica ha approfondito diversi aspetti della produzione tramite la pubblicazione di un nuovo post apparso sul PlayStation Blog. Innanzitutto, viene chiarito come Stranger of Paradise rappresenterà una versione alternativa dell'originale Final Fantasy, e come in questo processo verrà coinvolto Jack e la sua trasformazione in Garland.

"Credo che un buon antagonista dovrebbe avere una chiara ragione per cui è diventato un cattivo in primo luogo, quindi ho sentito che approfondire quell'aspetto di Garland sarebbe stato interessante", ha dichiarato il priducer Jin Fujiwara. "In Final Fantasy 1, lo vedi dall'inizio del gioco come un cavaliere che ha abbracciato l'oscurità, ma la storia non approfondisce mai il motivo per cui ha intrapreso quella strada. Vediamo la storia di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin come una "rivisitazione alternativa" di Final Fantasy 1, è facile immaginarlo in un universo parallelo".

Nel corso della storia si toccheranno diversi punti in comune con la fantasia finale ideata da Hironobu Sakaguchi, e si attraverseranno spesso gli stessi luoghi dell'originale JRPG, tra cui il ponte a nord di Cornelia e la cittadina di Pravoka.



L'attenzione per il mutamento di Jack si rifletterà anche nel gameplay e nella rappresentazione estetica, che cercherà di far collidere la brutalità dell'oscurità che assale il protagonista con i canoni estetici che contraddistinguono la serie di Final Fantasy: "Dal momento che il percorso di Jack per diventare Garland funge da base per la storia, abbiamo deciso di prendere il suo impulso distruttivo - che non vediamo in altri protagonisti di Final Fantasy - come concetto centrale e tradurlo in vari elementi d'azione. Il primo che abbiamo presentato come concept è stato 'Soul Burst'. Inizialmente avevamo considerato qualcosa di più cruento, ma alla fine abbiamo optato per una rappresentazione cristallizzata, per combinare quella presentazione con la bellezza di Final Fantasy", le parole del game director Nobumichi Kumabe.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sarà pubblicato il 18 marzo 2022 su PC (solo in formato digitale su Epic Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.