Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: la versione finale avrà tantissime migliorie

Prendendo spunto dalle indicazioni ottenute da ha giocato alla Demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il Team Ninja riferisce di aver apportato tutta una serie di migliorie, di aggiunte e di ottimizzazioni per la versione finale del nuovo action ruolistico targato Square Enix.

Dal sondaggio indetto tra chi si è cimentato nelle sfide della versione dimostrativa di questo progetto che fonde l'esperienza ludica di Nioh alla narrativa di Final Fantasy, gli sviluppatori del team diretto da Tetsuya Nomura hanno infatti tratto gli spunti necessari per limare le spigolature del gameplay, potenziare gli aspetti del titolo più apprezzati dagli utenti e modificare, al contempo, gli elementi più "criticati".

Lo sforzo profuso dal Team Ninja si concretizza così nella lunga lista di interventi promessi dagli stessi autori di Nomura per la versione di lancio di Final Fantasy Origin. I curatori del portale RPGSite hanno riassunto i risultati del sondaggio e fornito un elenco esaustivo con tutte le modifiche, le migliorie, le ottimizzazioni e i correttivi apportati dalla software house giapponese.

Nella lista in questione trovano spazio numerosissime opzioni aggiunte al menù per regolare il dettaglio grafico, l'illuminazione e l'accessibilità generale, con sistemi che consentano agli utenti di modificare i danni da caduta o l'inquadratura quando il personaggio si trova in prossimità di una parete.

Nell'elenco vengono citati anche gli interventi compiuti dal Team Ninja per potenziare l'intelligenza artificiale dei nemici, migliorare il sistema di combattimento, ottimizzare la raccolta degli oggetti consumabili e ampliare le possibilità offerte ai giocatori nella modifica degli equipaggiamenti e delle abilità degli alleati.

In attesa di conoscere la data di lancio del nuovo action GDR di Square Enix su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi rimandiamo alle nostre analisi sulla demo PS5 di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.