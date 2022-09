Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Wanderer of the Rift ha una data di uscita

Dopo Trials of the Dragon King, prosegue il supporto post lancio di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, spin-off della serie Square Enix pubblicato lo scorso mese di marzo e accolto tiepidamente da pubblico e critica.

Wanderer of the Rift è il titolo del secondo DLC di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il pacchetto sarà disponibile dal 26 ottobre, acquistabile singolarmente o incluso nel Season Pass. Questa espansione include un nuovo dungeon con generazione casuale, l'esplorazione del labirinto e la risoluzione della quest permetteranno di "scoprire importanti parti della storia di Origin", non è chiaro se il dungeon godrà di generazione procedurale oppure no.

Il DLC includerà anche un nuovo Job ed equipaggiamento nuovo di zecca per i personaggi, oltre all'introduzione di nuovi Mostri dl Caos e una serie di boss aggiuntivi. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è uno spin-off di Final Fantasy sviluppato in collaborazione con il Team Ninja, il progetto non è stato accolto nel migliore dei modi al lancio e le vendite non sembrano essere state altissime, nonostante questo Square Enix sta comunque garantendo un buon supporto post lancio.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.