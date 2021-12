Stranger of Paradise è legato all'originale Final Fantasy: prestissimo ne sapremo di più

Square Enix Japan ha annunciato un nuovo livestream dedicato a Final Fantasy Origin e intitolato Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Final Fantasy Birthday, in programma sabato 18 dicembre alle 11:00 ora italiana.

La data scelta non è casuale dal momento che il 18 dicembre si celebra il compleanno del primo Final Fantasy uscito in Giappone il 18 dicembre 1987. Square Enix intende festeggiare questa ricorrenza svelando la connessione tra l'originale Final Fantasy e Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, inoltre ci saranno anche nuovi dettagli e altre informazioni sul gioco.

Lo show sarà condotto da Hatsune Matsushima con la partecipazione di Kasumi Ashizawa, presenti anche Yoshinori Kitase (brand manager di Final Fantasy), Tetsuya Nomura (produttore creativo di Square Enix), il produttore Masashi Fujiwara e il direttore di Square Enix Daisuke Inoue. Ci sarà spazio anche per una sessione di Let's Play del primo Final Fantasy.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è atteso per il 18 marzo 2022 su PC (in esclusiva su Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One. Final Fantasy Origin è sviluppato dal Team Ninja, gli autori di Nioh, Ninja Gaiden e Dead or Alive, chissà che Square Enix non possa cogliere l'occasione del livestream per annunciare una nuova demo del gioco.