Stranger Paradise Final Fantasy Origin, grafica vs combat system in un nuovo video

Anticipato da una significativa serie di rumor e indiscrezioni, il souls-like ambientato nell'universo di Final Fantasy si è presentato ufficialmente in occasione dell'E3 2021.

Il reveal ha infatti occupato il palco della conferenza Square Enix all'evento (virtualmente) losangelino, con un primo trailer che ha presentato al pubblico Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Contestualmente al reveal della nuova produzione a firma di Team Ninja, il team di sviluppo ha pubblicato un primo assaggio della produzione in forma di Demo. Disponibile in esclusiva su PlayStation 5, quest'ultima è stata funestata da alcuni problemi tecnici, risolti da Square Enix in circa 24 ore. Per ovviare all'imprevisto, la disponibilità della Demo PS5 è stata estesa di alcuni giorni rispetto a quanto inizialmente comunicato.



Per scoprire tutti i dettagli su questa nuova produzione, il nostro Antonello "Kirito" Bello è sceso in campo armato di tutto punto, per combattere gli avversari a colpi di arma bianca e incantesimi. Tra le impressioni negative generate dal comparto grafico e le suggestioni interessanti scatenate dal combat system, potete trovare il riassunto del suo viaggio nella video anteprima dedicata a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.



