Stranger Paradise Final Fantasy Origin: steelbook esclusiva prenotandolo da GameStop

Siete interessati a Stranger Paradise: Final Fantasy Origin ma non avete ancora deciso dove prenotarlo? Allora dovreste prendere in considerazione la promozione di GameStop, che offre a tutti gli acquirenti del nuovo gioco di Square Enix una Steelbook esclusiva.

Prenotando Stranger Paradise: Final Fantasy Origin da GameStop riceverete in regalo una Steelbook esclusiva, che potete ammirare in tutto il suo splendore nell'immagine di anteprima allegata in calce a questa notizia. L'offerta è valida su tutte le versioni console del gioco (PlayStation 4, PS5 e Xbox) fino al giorno prima dell'uscita del gioco, che ricordiamo essere fissata per il 18 marzo 2022.

Prenota e ricevi la Steelbook esclusiva

Stranger Paradise: Final Fantasy Origin è un nuovo GDR d'azione sviluppato dal Team Ninja per conto di Square Enix, che va a porsi come. Il protagonista si chiama infatti Jack Garland, un nome che, come ben sanno i conoscitori della saga, appartiene al leggendario antagonista del primo Final Fantasy... Ne saprete di più leggendo la nostra anteprima di Stranger Paradise