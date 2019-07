Stranger Things 3, My Generation e Dragon Quest Builders 2 tra le dirette della settimana

Inizia una nuova settimana e come di consueto riprendono gli appuntamenti targati Everyeye Live dopo la relativa pausa del weekend. Nei prossimi sette giorni il canale Twitch ospiterà le dirette dedicate a Dreams, Stranger Things 3, Apex Legends Stagione 2, Rainbow Six Siege e Super Mario Maker 2.

Di seguito la programmazione completa, che include ovviamente anche appuntamenti "classici" come il Q&A, Colazione con Everyeye e la seconda puntata di My Generation Live.

Lunedì 8 luglio

Ore 17:00 - Stranger Things 3

Ore 21:30 - Rainbow 6 Siege feat. Kikachan

Martedì 9 luglio

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Dreams

Ore 19:00 - Apex Legends feat. il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Mercoledì 10 luglio

Ore 10:30 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Super Mario Maker 2

Ore 21:00 - My Generation Live: la saga di The Witcher

Giovedì 11 luglio

Ore 17:00 - Q&A Speciale Man of Medan

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni - Il Rotocalco Videoludico

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Venerdì 12 luglio

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Dragon Quest Builders 2

Ore 21:00 - Da Definire

Il palinsesto è provvisorio e soggetto a cambiamenti e modifiche. Per tutti gli aggiornamenti e per seguire le trasmissioni potete sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye.it, le repliche invece saranno disponibili poco dopo sul canale YouTube Everyeye On Demand.