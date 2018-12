Stranger Things 3 The Game annunciato ai Game Awards 2018

Sul palcoscenico dei Game Awards 2018 sono saliti anche Matt e Ross Duffer per annunciare Stranger Things 3 The Game, nuovo gioco in stile 16-bit dedicato all'omonima serie Netflix.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, Stranger Things 3 The Game si propone come un picchiaduro a scorrimento ispirato ai classici esponenti del genere in 16-bit. Il gioco sarà disponibile sia sui dispositivi mobile che su console.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul titolo e sulla finestra di lancio, vi lasciamo con il nuovo trailer proposto in apertura.