Stranger Things 3 The Game: come sbloccare tutti i personaggi

Il roster di Stranger Things 3 The Game include 12 personaggi, ognuno caratterizzato da abilità particolari. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarli tutti, in modo da poterli utilizzare nel corso dell'avventura.

Ogni personaggio del roster dispone di mosse e armi particolari. Combinando le loro diverse abilità sul campo di battaglia, sarete in grado di affrontare e superare anche le sfide più impegnative. Di seguito vi spieghiamo come ottenere tutti i personaggi del roster.

Come sbloccare tutti i personaggi di Stranger Things 3: The Game

Mike

Mike è disponibile all'inizio del gioco.

Lucas

Lucas è un altro personaggio disponibile all'inizio del gioco.

Dustin

Completate la missione della storia principale Radar Love.

Nancy

Dopo aver completato Radar Love, ritornate al rifugio di Mike per la missione. Parlate con Will, vi dirà che Nancy vi sta cercando. Completate il suo incarico per sbloccarla.

Jonathan

Dopo aver reclutato Nancy e fatto la quest per il caffè, sbloccherete Jonathan.

Max

Dopo aver lasciato la fattoria e portato la vecchia signora all'ospedale, tornerete automaticamente nel seminterrato. Una volta lì, parlate con Max per farla unire al party.

Eleven

Dopo aver sbloccato Max, andate alla cabina di Hopper. Parlate con Eleven per farlo unire alla squadra.

Joyce

Dopo aver sbloccato Eleven, la storia principale vi porterà in giro per la città prima di dirigervi verso il laboratorio Hawkins. Prima parlerete con Joyce, in modo da farla unire a voi.

Hopper

Immediatamente dopo aver sbloccato Joyce, questa chiederà di parlare con Hopper. Una volta che avrete parlato con lui, Hopper si unirà al party.

Will

Dopo aver completato la missione al laboratorio Hawkins tornerete nello scantinato di Mike. Quì Will vi chiederà di trovare i fogli dei personaggi di D&D. Una volta che li avrete trovati tutti, Will si unirà alla vostra squadra.

Erica

Erica si unirà a voi dopo che avrete completato la missione della storia della truppa Scoops.

Steve

Verso la fine della missione Scoop Troop dovrete salvare Steve. Una volta che lo avrete salvato, Steve si unirà al party.

