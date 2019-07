Stranger Things 3 The Game è disponibile insieme alla nuova stagione della serie Netflix!

In contemporanea con l'arrivo di Stranger Things 3, BonusXP ha pubblicato Stranger Things 3 The Game, il videogioco ufficiale della nuova stagione della popolarissima serie Netflix.

"Stranger Things 3 Il Gioco è il gioco ufficiale della Terza Stagione della famosissima serie originale. Gioca seguendo lo svolgersi degli eventi familiari della serie e scopri avventure, interazioni con i personaggi e segreti mai visti prima! Questo gioco di avventura fonde uno stile artistico tipicamente retrò con le moderne meccaniche di gioco, per offrirti un divertimento innovativo ma con un tocco nostalgico. Proprio come nella serie, il gioco di squadra è fondamentale in Stranger Things 3: Il Gioco. Gli appassionati potranno formare delle squadre di due giocatori per esplorare il mondo di Hawkins, risolvere enigmi e combattere i cattivi del Sottosopra nei panni di uno dei dodici personaggi dell'amata serie."

Stranger Things 3 The Game è disponibile ora per il download su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, iPhone, iPad e smartphone/tablet Android. Nelle prossime ore dovrebbe fare il suo debutto anche il crossover Fortnite x Stranger Things con uno speciale evento a tema che coinvolgerà il Battle Royale di Epic Games.