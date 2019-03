Stranger Things 3 - The Game verrà pubblicato su Switch il 4 luglio

Durante il Nindies Showcase Spring 2019, Nintendo ha annunciato che Stranger Things 3 - The Game verrà pubblicato su Switch il prossimo 4 luglio, lo stesso giorno in cui verrà resa disponibile su Netflix la terza stagione della celebre serie televisiva.

L'annuncio, non a caso, è arrivato a poche ore dalla pubblicazione del trailer ufficiale dei nuovi episodi di Stranger Things. La data d'uscita del gioco è per ora confermata solamente su Nintendo Switch: durante il Nindies, come facilmente immaginabile, non è stata fatta menzione delle piattaforme concorrenti.

Si tratta di un'avventura in stile retro a 16-bit che permetterà ai giocatori di vivere (e approfondire) i momenti salienti della terza stagione del serial, con pieno supporto al multiplayer cooperativo locale per due giocatori. Sono inclusi ben 12 personaggi da sbloccare, ognuno con abilità uniche che potranno essere sfruttate per sconfiggere i nemici e risolvere i puzzle disseminati per la cittadina di Hawkins. Il titolo, ricordiamo, è stato annunciato ai Game Awards 2018.