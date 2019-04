Stranger Things 3 - The Game: la versione Switch si mostra in un nuovo trailer

Nintendo ha appena pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube un nuovissimo teaser trailer che mostra in movimento Stranger Things 3 - The Game, videogioco ispirato all'attesissima terza stagione della ormai celebre serie Netflix.

Nel brevissimo filmato possiamo intuire come il titolo sia un'avventura in pixel art con visuale isometrica palesemente ispirata ai vecchi classici a 8-bit. Com'è possibile vedere nel video, torneremo ancora una volta ad Hawkins e potremo vestire i panni di diversi personaggi della serie, grazie ai quali andremo in giro in luoghi vecchi e nuovi. Tra i luoghi mai visti prima c'è anche il centro commerciale nel quale lavora Steve. Nel teaser è poi stata riprodotta una simpatica scena con protagonista Dustin vista nell'ultimo trailer pubblicato da Netflix. Pare inoltre che non ci troveremo a combattere solo le minacce provenienti dal Sottosopra, ma affronteremo anche dei misteriosi uomini armati.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Stranger Things 3 - The Game arriverà su Nintendo Switch in concomitanza con il lancio della nuova stagione su Netflix, ovvero il prossimo 4 luglio 2019. Sapevate che l'ultimo trailer della terza stagione di Stranger Things è il video più visto tra quelli pubblicati da Netflix su YouTube?