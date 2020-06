Stranger Things 4, i Duffer promettono: 'Nuove guest star in arrivo'

Nonostante sia ancora lunga l'attesa per Stranger Things 4 , gli showrunner della serie, i fratelli Duffer, iniziano a rivelare nuovi ed interessantissimi particolari, tra cui la presenza sul set di alcune importanti guest star.

Stranger Things è un prodotto targato Netflix guidato in gran parte da un gruppo di giovani attori tra cui Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard, ma c'è comunque un corposo cast di supporto composto da nomi ben noti al jet-set come Winona Ryder e David Harbour.

In una recente i Duffer hanno discusso di tutte le novità della stagione 4 e sebbene la coppia non abbia specificato quali guest star parteciperanno alla serie, Matt Duffer ha promesso: "Ne abbiamo un paio fantastici quest'anno. Lavorare a questa produzione mi permette di conoscere delle vere e proprie icone. Sai, scrivi una parte per loro e vedi se vogliono farlo". Parlando poi di alcuni dei loro attori preferiti tra quelli con cui hanno lavorato finora, Duffer ha aggiunto: "Dobbiamo lavorare con Paul Reiser e Sean Astin, e questi sono due degli attori con cui siamo cresciuti e che amiamo. È assolutamente surreale".

Un primo sguardo sulla quarta stagione ha rivelato che l'ormai ex Jaqen H'ghar di Game of Thrones, Tom Wlaschiha, sia entrato a far parte del cast. Lo vedremo sicuramente nell'arco narrativo di Jim Hopper in Russia. Brett Gelman è stato promosso poi a membro regolare del cast come Murray Bauman, così come Maya Hawke che interpreta Robin Buckley.

Anche se ormai sappiamo con certezza che David Harbour, ritornerà a far parte della serie, ancora non sappiamo bene quale sarà il destino di Hopper in Stranger Things 4. Per scoprirlo, non ci resta che attendere, anche se non si sa bene quando la serie sarà pubblicata. La sceneggiatura di Stranger Thing 4 però risulta già terminata.