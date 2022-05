Stranger Things 4, non solo Amiga: tutti i riferimenti al mondo dei videogiochi

Stranger Things 4 non poteva esimersi dal compiere numerosi riferimenti alla cultura pop degli anni '80 a cui si ispira. Tra slasher movies, Dungeon & Dragons e anime, non potevano ovviamente mancare diverse citazioni al mondo videoludico, tra alcune più sottili ed altre invece piuttosto esplicite.

Come fatto notare anche nel forum di Reddit, nel corso della quarta stagione compare ad esempio un fiammante Amiga 1000, in condizioni praticamente impeccabili. Ma Stranger Things 4 si concentra soprattutto sul mondo Nintendo e sulla sua prima, leggendaria console casalinga, il NES, sebbene non venga mai effettivamente utilizzata dai protagonisti.

Già la primissima scena della nuova serie potrebbe aver attirato l'attenzione dei giocatori più nostalgici: un bambino è in sella alla sua bicicletta in una via residenziale, lanciando quotidiani alle porte proprio come accade nell'iconico Paperboy. Andando avanti, il NES viene citato direttamente da Erica, furiosa per la scomparsa di suo fratello Lucas: "Se e quando troverete Lucas, ditegli per favore che lo sto coprendo da due giorni. Ogni giorno di copertura gli costerà 10 dollari con un tasso d'interesse quotidiano del 7,9%. Ancora una settimana così e mi dovrà comprare un dannato Nintendo con Duck Hunt", afferma la ragazza citando anche uno dei giochi più iconici della console.

Un ulteriore riferimento al NES, infine, avviene quando i protagonisti si recano a casa di Suzie per farle violare un computer. Il gruppo la convince ad operare sul sistema con una bugia, dicendole che l'oggetto può connettersi a un luogo dove viene creata una nuova console a 16-bit, chiamata "Americantendo".

Sono anche queste citazioni che rendono speciale la serie disponibile su Netflix, e la nostra recensione di Stranger Things 4 dimostra quanto valga la pena seguirla. Intanto, per restare in tema con il passato, l'A500 Mini è stato aggiornato con un nuovo firmware, che ha aggiunto anche il supporto alle playlist.