Stranger Things 3: disponibile il tema gratuito su PS4

Mancano ormai solo due giorni all'uscita della terza stagione di Stranger Things su Netflix, e contemporaneamente, del videogioco ad essa dedicato, Stranger Things 3: The Game. Per l'occasione, Sony ha fatto un gradito regalo ai suoi utenti e ai fan dello show.

Sul PlayStation Store europeo è infatti disponibile un tema gratuito per PlayStation 4, proprio dedicato alla celebre serie TV, che potete vedere in azione nel video in cima alla news. Il filmato in questione purtroppo è senza audio, ma sembra che sarà presente il tema musicale di Stranger Things, una piccola chicca sicuramente interessante.

Non è chiaro al momento se il tema dinamico per PS4 arriverà anche in altre parti del mondo, ma per una volta che l'Europa e l'Italia siano state "privilegiate" da questo punto di vista, non saremo certo noi a lamentarcene.

Come detto, Stranger Things 3 approderà su Netflix dopodomani, il 4 Luglio, e nello stesso giorno sarà disponibile il videogame su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Stranger Things 3: The Game sarà una sorta di adventure in grafica pixellosa che omaggerà i classici giochi degli anni '80 e dei primissimi '90, e sarà possibile completare l'avventura anche in multiplayer, grazie al supporto per la co-op locale. Che ne pensate? Vi incuriosice?