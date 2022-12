Da Stranger Things a un gioco horror: David Harbour nel cast con Jodie Cormer

In seguito alla conferma dell'inclusione di David Harbour nel cast del film di Gran Turismo, l'attore ha confessato di essere coinvolto anche nella realizzazione di un nuovo videogioco horror.

L'interprete di Jim Hopper nella serie Stranger Things lo ha reso noto nel corso di una recente intervista concessa alla redazione di Videogames Fan Nation. "A essere onesti - ha dichiarato David Harbour - sarò presto in un videogioco. Io e Jodie Cormer abbiamo preso parte alla realizzazione di un titolo che esordirà, credo, nel corso del prossimo anno. Si tratta di un videogioco di genere horror". Purtroppo, l'attore non ha potuto offrire maggiori dettagli in merito al progetto videoludico.

In attesa di prendere parte alle riprese di Stranger Things 5, David Harbour sarà presente sul set di Thunderbolts, dove tornerà a vestire i panni di Alexei Shostakov. Jodie Cormer, che apparirà al fianco dell'attore nel misterioso videogioco horror, vanta una lunga carriera televisiva, che l'ha vista nel cast di serie TV quali Remember Me e Killing Eve. Negli ultimi anni, l'attrice britannica è inoltre apparsa più volte sul grande schermo, con ruoli in pellicole quali Star Wars - Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker e l'apprezzato The Last Duel diretto da Ridley Scott.



Se il titolo misterioso è effettivamente atteso per il 2023, il reveal dell'horror potrebbe non essere troppo lontano.