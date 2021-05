Stranger Things e La Casa di Carta: poster, tazze e giochi da tavolo da GameStopZing

Non solo videogiochi da GameStopZing, la celebre catena propone una selezione di prodotti dedicati a due delle serie TV più amate degli ultimi anni: La Casa di Carta e Stranger Things. Una buona occasione per acquistare giochi, gadget e merchandising sulle due popolari serie Netflix.

Iniziamo con Stranger Things, sul sito di GameStopZing trovate decine di prodotti a tema: dal poster lenticolare 3D alla tazza The Wolrd is Turning Upside Down, senza dimenticare il Monopoly Stranger Things Collector's Edition (esclusiva GameStop), lo zerbino Enter The Upside Down e ovviamente una selezione di Funko Pop! tra cui il Demogorgone e Undici con Camice. E ancora, zainetti, il diario agenda, l'orologio da parete e la colonna sonora di Stranger Things su vinile, senza dimenticare Dungeons & Dragons Stranger Things Edition.

Passando a La Casa di Carta troviamo le maschere dei personaggi, la tazza con il logo della serie il gioco da tavolo La Casa di Carta Escape Game, il tappeto con il logo La Casa de Papel e infine la tazza con la celebre maschera ormai iconica della serie.

Prodotti capaci di accontentare i gusti di un pubblico estremamente variegato, ideali anche per un regalo agli amici a prezzi contenuti, sono tante le proposte targate GameStopZing per gli amanti de La Casa di Carta e Stranger Things.