Stranger Things Mobile è il nuovo gioco di ruolo di Next Games per iOS e Android

In occasione dell'E3 2019 gli sviluppatori finlandesi di Next Games confermano di essere al lavoro su Stranger Things Mobile, un gioco di ruolo free to play per sistemi iOS e Android dedicato alla famosissima serie Netflix e ai suoi giovani protagonisti.

Realizzato da un esperto team di autori, programmatori e designer provenienti da Rovio, Supercell e Disney, il nuovo videogioco gratuito per smartphone di Stranger Things assumerà la forma di puzzle ruolistico che reimmaginerà l'universo della serie Netflix nello stile di un fumetto anni '80.

Similarmente a Pokemon GO e al recentemente annunciato Minecraft Earth, Stranger Things utilizzerà una meccanica di gameplay basata sull'integrazione con Google Maps per farci scoprire i punti in cui il nostro piano dimensione si intreccia con il Sottosopra.

Il progetto, a detta degli autori finlandesi capitanati da Teemu Huuhtanen, vanterà una solida componente cooperativa e consentirà agli appassionati vecchi e nuovi della serie di combattere gli esseri ultradimensionali prima che questi ultimi prendano il sopravvento. Il lancio di Stranger Things Mobile come titolo free to play scaricabile gratuitamente è previsto in un periodo non meglio precisato del 2020 su sistemi mobile iOS e Android.